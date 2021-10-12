Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, почему его группа до ноября отказалась от тренировок на снегу.

«Перед сезоном есть два места, где можно найти снег: на леднике на высоте и в туннеле. Мы дважды пробовали тренировки в туннеле, и оба раза после этого заболела половина команды. Высота же — вещь опасная», — приводит слова Бородавко Daily Skier.

Тренер объяснил, что тренироваться на высоте 2700 м над уровнем моря тяжело, поскольку можно делать только медленные движения, да и те в борьбе с порывами ветра. Вместо лыжных гонок в таком случае получается ходьба на лыжах.

Проводить технические тренировки в таких условиях тоже нельзя, поскольку как только спортсмен ускоряет движения, пульс сразу же подскакивает.

«Мы становимся на лыжи в начале ноября, и 5-7 дней обычно достаточно, чтобы восстановить ощущение снега», — сказал Бородавко.

Напомним, под руководством Бородавко тренируются лидеры российской команды Александр Большунов и Наталья Непряева.