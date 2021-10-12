Хоккейный клуб «Сибирь» на своем официальном сайте объявил об обмене игроками с петербургским СКА.

Как сообщает пресс-служба новосибирской команды, армейцы получили права на 26-летнего нападающего Валентина Зыкова, а состав «Сибири» пополнили 20-летний Егор Спиридонов и 25-летний Владислав Каменев.

Напомним, что права на Зыкова «Сибирь» получила в результате обмена с ЦСКА.

Каменев является воспитанником «Южного Урала», его дебют в КХЛ состоялся в 2013-м году в составе магнитогорского «Металлурга». Также Владислав успел поиграть в НХЛ за «Нэшвилл» и «Колорадо», а в 2020-м году перешел в петербургский СКА. В текущем сезоне он провел семь матчей регулярного чемпионата, в которых сделал один ассист.

Спиридонов — воспитанник «Металлурга», он дебютировал в КХЛ в прошлом сезоне в составе СКА, но пока не набрал ни одного очка.