Российский форвард «Автомобилиста» Анатолий Голышев подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс» сроком на один год.

За время выступления в НХЛ Голышев получит 750 тысяч долларов, об этом сообщает журналист портала The Fourth Period Джеймс Николс в Twitter.

Анатолий Голышев выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за екатеринбургский «Автомобилист» с 2013 года. В 2016 году он был выбран под общим 95-м номером на драфте НХЛ командой «Нью-Йорк Айлендерс». В составе молодежной сборной России хоккеист становился серебряным призером чемпионата мира.