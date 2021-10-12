Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков оценил выступление сборной России в отборе на чемпионат мира-2022. По мнению специалиста, судьба первого места в группе Н будет решаться в заключительной игре с Хорватией.

«Самое главное, что есть результат, который ждали от главного тренера. Я считаю, что все очень хорошо и правильно, потому что есть 100-процентный результат в этой паузе на матчи сборных, мало кто в это, наверное, верил. Но самое главное, что Карпин со сборной показывает то, что они могут добиваться результата», — приводит слова Кержакова ТАСС.

Напомним, вчера, 11 октября, сборная России обыграла Словению со счетом 2:1 и вышла на первое место в группе Н, набрав 19 очков в восьми турах. На втором месте располагается Хорватия с 17 очками. Именно эти команды разыграют первое и второе места в группе, так как остальные соперники уже лишились шансов на выход на ЧМ-2022.

В следующем матче Россия на своем поле примет Кипр 11 ноября, затем 14 ноября на выезде сыграет с Хорватией.