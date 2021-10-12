12 октября во Владивостоке завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Адмиралом» и «Трактором». Победу со счетом 4:2 одержала челябинская команда.

В составе гостей голами отличились Никита Тертышный, Сергей Калинин, Ник Бэйлен и Теэму Пулккинен. У «Адмирала» шайбы забросили Владислав Ушенин и Джош Кестнер. Благодаря этому выигрышу, челябинцы продлили победную серию до шести матчей.

После 18-ти игр «Трактор» расположился на втором месте в Восточной конференции. Команда из Приморья набрала 11 очков в 16-ти матчах и остается на десятой позиции.