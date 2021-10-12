Сборная России по футболу вернулась в Москву из Марибора, где встречалась со Словенией в рамках отбора на чемпионат мира-2022.

Об этом сообщила пресс-служба национальной команды в «Твиттере». «Привет, Москва», — гласит сообщение сборной.

Напомним, матч со Словенией состоялся в понедельник, 11 октября, и завершился победой россиян со счетом 2:1. По голу забили защитники Игорь Дивеев и Георгий Джикия, у словенцев отличился Йосип Иличич.

Набрав 19 очков в восьми матчах, подопечные Валерия Карпина возглавили турнирную таблицу группы Н и гарантировали себе как минимум участие в стыковых встречах. Второе место занимает сборная Хорватии (17), вчера сыгравшая вничью со Словакией (2:2).