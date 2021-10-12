Петербургский СКА сегодня, 13 октября, сыграет против московского «Динамо» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Игра пройдёт в Санкт-Петербурге на площадке «Ледового дворца», начало матча назначено на 19:30 по московскому времени.

В предыдущем туре подопечные Валерия Брагина разгромили уфимский «Салават Юлаев» на выезде со счётом 5:0. «Динамо» наоборот в последнем туре проиграло: в Ярославле москвичи уступили «Локомотиву» со счётом 1:3.

В прошлом сезоне СКА и московское «Динамо» пересеклись в серии плей-офф на стадии 1/2 финала Западной конференции. Тогда СКА одержал победу в четырёх матчах из пяти и прошёл в финал конференции, где уже уступил ЦСКА.

В регулярном чемпионате прошлого сезона «Динамо» одержал четыре победы над СКА в четырёх матчах.