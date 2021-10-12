В среду, 13 октября, состоится шесть матчей в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

На 17:00 по московскому времени запланирована встреча екатеринбургского «Автомобилиста» и «Сочи».

Остальные матчи игрового дня начнутся в 19:30 по московскому времени.

В Санкт-Петербурге пройдёт встреча СКА и московского «Динамо» на площадке местного «Ледового дворца». В подмосковной Балашихе друг с другом сыграют омский «Авангард» и казахстанский «Барыс», игра состоится на «Арене-Балашиха имени Юрия Ляпкина». Подольский «Витязь» на домашней арене сыграет против нижегородского «Торпедо».

В Ярославле состоится встреча «Локомотива» и череповецкой «Северстали», матч пройдёт на Арене-2000. В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» сыграет московский ЦСКА с хабаровским «Амуром».