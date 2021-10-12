Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, когда в музее мадам Тюссо появилась его фигура, а также сравнил себя с супергероем из комиксов Marvel.

По словам Овечкина, его фигура в музее мадам Тюссо в Вашингтоне появилась в 2009 или 2010 году, когда он выиграл очень много индивидуальных наград.

«У меня тогда брали слепок руки, ноги… Все это длилось минут 40. У меня на лице тогда фингал еще был. И вот они прямо с фингалом всё сделали», — сказал Овечкин в интервью своей жене Анастасии Шубской для «Матч ТВ».

«С кем из супергероев сравнил бы себя? Халк, потому что он сильный, большой», — добавил хоккеист.

Напомним, минувшим летом Овечкин продлил контракт со столичным клубом на пять лет. В предсезонном матче с «Филадельфией» россиянин получил повреждение, из-за которого пропустил несколько тренировок. В клубе ожидают, что он вернется в строй в ближайшее время.