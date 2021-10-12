Серебряный призёр Олимпийских игр по лыжным гонкам Александр Панжинский прокомментировал завершение расследования по обнародованному допинг-делу восьмикратной олимпийской чемпионки Мариет Бьерген и сравнил ее ситуацию с российскими кейсами.

«Если бы схожая ситуация была с российскими спортсменами, то сомневаюсь, что решение было бы принято в пользу спортсмена. Наверное, сыграло роль, что Бьорген – норвежка, самая именитая, лидер и символ своей команды. Если всё так, как описывается, то вроде бы выглядит честно.

Видимо, здесь пошли навстречу в связи с тем, что это великая спортсменка. Если бы была спортсмен второго эшелона, тем более из России, решилось бы не в нашу сторону», – цитирует лыжника Чемпионат.

Ранее своим мнением об отсутствии дисквалификации для норвежки поделился Дмитрий Губерниев.

В 2017 году на чемпионате мира по лыжным гонкам в Лахти Мариет Бьерген выиграла четыре золота. Позже оказалось, что допинг-пробы дали положительный результат.