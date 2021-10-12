Голкипер «Зенита» Станислав Крицюк поделился впечатлениями от перехода в петербургский клуб.

«Переход в «Зенит» — это новый вызов. В Португалии мне было комфортно. В Петербурге никто ничего не обещает, больше амбиций и ответственности. Это заставляет становиться лучше, соответствовать уровню» — сказал Крицюк в интервью Youtube-каналу сине-бело-голубых.

Напомним, 30-летний голкипер перешел в «Зенит» из клуба «Жил Висенте» в летнее трансферное окно, о сделке было объявлено 2 сентября. До этого он играл в РПЛ за «Краснодар», из которого перебрался в португальский «Белененсеш».

В нынешнем сезоне Крицюк принял участие в шести матчах за «Зенит»: четыре — в чемпионате России, два — на групповом этапе Лиги чемпионов.