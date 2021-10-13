Российские теннисисты Аслан Карацев и Даниил Медведев сегодня, 13 октября, проведут матчи четвёртого круга на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе.

В соперниках Даниила Медведева — болгарский теннисист Григор Димитров. Ранее они встречались друг с другом на корте четыре раза, три победы на счету россиянина.

Аслану Карацеву предстоит сразиться с предствителем Польши Хубертом Хуркачем. Эти теннисисты играли друг с другом в 2021 году на турнире с Сан-Диего, победу тогда одержал Карацев со счетом 5:7, 6:4, 6:2.

Матчи с участием россиян начнутся примерно в 21:00 по мск, но это время еще может быть изменено.

Если оба россиянина успешно пройдут стадию 4-го круга, то встретятся друг с другом в четвертьфинале.

Из розыгрыша турнира уже выбыл россиянин Андрей Рублев. Он уступил в третьем круге американцу Томми Полу.