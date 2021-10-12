Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал об отношении к сербскому спортсмену Новаку Джоковичу и о желании быть первым.

«С тех пор как мне исполнилось шесть лет, я мечтаю о том, чтобы стать номером один. Но он (Джокович) настоящий номер один в этом сезоне. Он завоевал три титула на турнирах «Большого шлема». Такова реальность.

Это одна из моих целей. Мне просто надо выиграть чёртову кучу матчей и турниров «Большого шлема», – цитирует Медведева Ubitennis со ссылкой на AFP.

В 2021 году Новак Джокович выиграл Открытый чемпионат Австралии, «Ролан Гаррос» и Уимблдон. В сентябре на US Open в финальном матче он проиграл Даниилу Медведеву.