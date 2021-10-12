Футбольные стадионы, принимавшие матчи чемпионата мира-2018 в России, будут переоборудованы в многофункциональные комплексы.

Как сообщают «Известия», на реализацию проекта будет потрачено 120 миллионов долларов. На стадионах появятся защитные помосты для газона и ледовые площадки. Кроме того, планируется сделать отдельные кластеры для киберспортсменов, где также можно будет проводить концерты, семинары и выставки.

По информации источника, Правительство РФ выделит лишь 30% от общей суммы, необходимой для модернизации стадионов — 16 млрд рублей. Все остальные средства будут выделены частными инвесторами — крупными холдинговыми структурами.

Напомним, чемпионат мира по футболу проходил в России в период с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи проходили в 11 городах страны на 12 аренах.