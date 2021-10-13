На этапе Кубка России по фигурному катанию в Йошкар-Оле сезона-2021/22 сегодня, 13 октября, начнутся соревнования в мужском и женском одиночном катании среди юниоров.

На 16:15 по московскому времени запланирован старт короткой программы у девушек. Участие в турнире примут 22 фигуристки. В заявочном списке значится фамилия ученицы группы Алексея Мишина Марии Дмитриевой, которая владеет тройным акселем, также на турнир заявилась Агнета Латушкина, которая с этого сезона тренируется в Санкт-Петербурге.

В турнире юношей примут участие Максим Белявский, воспитанник группы Сергея Давыдова из СШОР ЦСКА, Григорий Федоров, который в этом же клубе тренируется у Светланы Соколовской, воспитанник Валентины Чеботаревой Федор Зонов.