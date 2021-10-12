Двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов пропустит этап Кубка мира по плаванию в Казани с 28 по 30 октября.

Международные соревнования пройдут в 25-метровом бассейне, а их результаты станут квалификационными для чемпионата мира по плаванию на короткой воде в Абу-Даби (16-21 декабря 2021).

Рылов выступит в Казани только на чемпионате Европы (25 м) со 2 по 7 ноября, сообщает РИА Новости. По информации источника, на российский этап Кубка мира заявлены призеры Олимпийских игр Юлия Ефимова, Климент Колесников, Владимир Морозов, рекордсмен мира, двукратный чемпион мира Антон Чупков, чемпион Европы Илья Бородин, призеры чемпионата мира Дарья Васькина, Олег Костин, Григорий Тарасевич, Вероника Андрусенко, Владислав Гринев, а также финалистка Олимпийских Игр в Токио Евгения Чикунова.

Ранее Казань уже принимала этапы Кубка мира FINA в 2015, 2018 и 2019 годах.