Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начал конкурсный отбор и назвал критерии для выбора страны проведения чемпионата Европы в 2028 году.

Заявки необходимо подать до марта 2022 года, а о назначении той или иной страны будет объявлено в сентябре 2023 года, сообщает пресс-служба УЕФА. По информации источника, допускается подача совместных заявок при условии территориальной близости государств.

Также стали известны условия, при которых заявки могут быть одобрены.

Заинтересованные стороны должны предоставить десять стадионов разной наполняемости. Минимум один – с вместимостью не менее 60 тыс. мест; другой – не менее 50 тыс. мест (желательно иметь два таких). Потребуется минимум четыре стадиона с вместимостью не менее 40 тыс. мест и минимум три стадиона с вместимостью не менее 30 тыс. мест.

Ранее, в октябре, УЕФА презентовал логотип чемпионата Европы 2024 года, который состоится в Германии.