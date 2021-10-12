Бывший российский биатлонист, депутат Государственной Думы РФ Антон Шипулин рассказал о том, зачем спортсмены идут в депутаты.

В своем «Инстаграме» Шипулин сообщил, что начинает работу в Госдуме VIII созыва, а впереди его ждут пять лет напряжённой, но интересной и важной работы. В новом созыве Шипулин получил должность заместителя председателя комитета по физической культуре и спорту.

«Это назначение – ответ на бесконечные вопросы «А зачем в Госдуме спортсмены?» А затем, чтобы вопросами физкультуры и спорта занимались те, кто в этом по-настоящему разбирается, кому эта тема близка, интересна и понятна», — подчеркнул Шипулин, добавив, что он в этой сфере находится как рыба в воде.

По словам Шипулина, до конца октября он будет работать в Москве, а в своем округе — позже.