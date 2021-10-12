Российский фигурист, воспитанник группы Виктории Буцаевой в СШОР «Москвич» Андрей Анисимов стал победителем второго этапа Кубка России в Йошкар-Оле.

Анисимову удалось выиграть как короткую, так и произвольную программы. Фигурист набрал за два проката 239,02 балла и победил, хоть и допустил несколько ошибок в произвольной программе.

Второе место — у представителя петербургской СШОР Артема Лежеева. Он шёл вторым после короткой программы и занял аналогичное место в произвольной, набрав в сумме 211,16 баллов.

Третьим стал ещё один петербуржец Михаил Полянский. Он сумел сохранить третью строчку после короткой программы и набрал в сумме 197,72 балла. В произвольной программе фигурист попытался приземлить четверной лутц, но упал.