На сайте Оргкомитета чемпионата мира по волейболу 2022 года в России появилось расписание всех матчей первого группового этапа соревнований.

Матч-открытие между Россией и Тунисом состоится в Санкт-Петербурге 26 августа. 28-го числа россияне в Москве сыграют с командой Пуэрто-Рико, а через день там же встретятся со сборной Сербии. Эти три матча начнутся в 20:00 по московскому времени.

Чемпионат мира по волейболу среди мужских команд пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года, матчи примут десять российских городов. На втором этапе 16 команд разделят на четыре группы, их встречи пройдут с 2 по 4 сентября в Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле и Казани.