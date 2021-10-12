Экс-игрок сборной России по футболу и ряда клубов РПЛ Юрий Жирков высказался о победе национальной команды над Словенией в отборочном цикле на ЧМ-2022 в Катаре.

Сова Жиркова цитирует портал «Спорт-Экспресс».

«Поздравляю сборную с хорошим выступлением. Важно, что выиграли. Главное — заработать 3 очка и двигаться дальше. Решающая игра будет с хорватами», — отметил Жирков, пожелав удачи сборной России в грядущих матчах, в которых и будет разыграна прямая путевка на ЧМ в Катаре.

Напомним, сборная России со счетом 2:1 сумела победить команду Словении на чужом поле, игра прошла на стадионе «Людски врт» в Мариборе. Решающие мячи в игре забили Георгий Джикия и Игорь Дивеев, за Словению мяч забил Йосип Иличич.