Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель прокомментировал грядущую модернизацию Формулы-1 и отметил несоответствие регламента чемпионата современным запросам.

«В наше время, пожалуй, существуют инновации и возможности, чтобы сделать «Ф-1» «зеленой» без потери зрелищности, скорости, вызовов, страсти. Здесь так много умных людей и инженерной мощи, что мы можем найти решение.

Текущий регламент очень интересный, моторы суперэффективные, но это бесполезно. Наши двигатели не окажутся в дорожных машинах. Сейчас обсуждаются вещи, которые сделают регламент более актуальным, и это здорово. В противном случае я бы не смотрел в будущее с оптимизмом: думаю, «Ф-1» исчезнет – и, наверное, по делу. Мы на той стадии, когда времени на ошибки не осталось», – цитирует гонщика The Race.

Ранее стало известно, что Формула-1 планирует перейти на полностью «зеленое» топливо до 2030 года.