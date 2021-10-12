Вчерашний успех сборной России в Мариборе и выход на первое место в отборочной группе вскружил голову российским болельщикам и журналистам. Роман «Валерий Карпин и фанаты» прошёл стадию осторожного знакомства и перешёл к ярким и бурным отношениям. Его тактические решения оцениваются с восторгом, хвалебные отзывы сыплются в адрес умения тренера признавать ошибки, а видео из раздевалки, где футболисты поют «Валера», и вовсе привело поклонников таланта Карпина в экстаз. В сети уже поют дифирамбы «позитивной атмосфере» в команде и заводят старую шарманку «наконец-то за сборную приятно болеть».

Не хочется быть «тем самым парнем», который портит вечеринку своим ворчанием, но кто-то это должен сделать.

Начнём с того, что первый тайм в Мариборе стал лучшим для сборной России под руководством Карпина. Команда играла ярко, свежо и легко и заслуженно повела в счёте. Кто знает, не получи Дивеев травму, может, и гола Иличича удалось бы избежать.

Однако этот тайм – едва ли не единственное, за что можно похвалить Карпина. Ну ещё за умение признавать свои ошибки и брать вину на себя.

Но умение признавать ошибки не отменяет их. К сожалению, приходится констатировать, что нынешний состав сборной России – худший в истории.

Одним из маркеров нынешней команды является переходящая капитанская повязка. В пяти играх при Карпине её надевали пять разных футболистов. Последний раз подобный капитанский бардак был ещё в 1998 году при Бышовце, когда в шести играх сборную выводили на поле пять разных капитанов (дважды это сделал только Виктор Онопко). Анатолий Фёдорович тогда решил давать повязку самому опытному футболисту на поле. Решение Карпина отказаться от штатного капитана было осознанным, но во многом вынужденным: Дзюба в сборную, видимо, уже не вернётся, а нового лидера в команде попросту нет. Ни у кого из футболистов нет тех лидерских качеств, которые были у их предшественников. Вспомните сборную Олега Романцева на рубеже веков: тогда повязку всегда получал Виктор Онопко, но его в любой момент в этом статусе мог сменить едва ли не каждый футболист на поле. Александр Мостовой, Сергей Семак, Андрей Тихонов, Игорь Чугайнов, Дмитрий Лоськов были капитанами в своих клубах, а помимо них на поле выходили такие лидеры, как тот же Валерий Карпин, Дмитрий Хлестов и другие.

При Ярцеве в состав сборной также входили Вадим Евсеев, Владислав Радимов, Сергей Овчинников. При Хиддинке, Адвокате и Капелло функции капитана способен был взять на себя почти любой игрок центральной оси.

В нынешней сборной в роли штатного капитана можно представить разве что Джикию, который носит повязку и в «Спартаке». Но его авторитет не так высок, как у его предшественников – Дзюбы, Акинфеева, Василия Березуцкого, Широкова… Потому в игре со словенцами повязку надевал Алексей Сутормин, проводивший за команду всего лишь второй матч в карьере. Какая разница, кому носить этот титул, если никто не обладает такими лидерскими качествами. Даже Головин, играющий на ключевой позиции плеймейкера, скорее ведомый игрок в «Монако», нежели ведущий. В следующем матче повязку можно хоть 16-летнему Сергею Пиняеву из «Крыльев» давать, ничего принципиально не изменится.

Выбором капитана проблемы сборной не ограничиваются. Ещё со времён Черчесова тянется проблема с первым номером. Кто только ни занимал место в воротах после ухода Акинфеева в 2018 году. И в сентябре тренерский штаб вроде бы остановил выбор на Гильерме, но в октябре снова вернулся к кандидатуре Сафонова, на которого в экстренном порядке Черчесов сделал ставку на Евро-2020.

Про позицию левого защитника говорить больно. После ухода Жиркова её просто некому занять. Есть Илья Самошников, но ему катастрофически не хватает опыта. А Фёдор Кудряшов уже стар для реактивных подключений по флангам (что предполагает схема 4-3-3).

После ухода Марио Фернандеса обнажился и правый фланг обороны. Удивительно, но натурализованный бразилец выглядел наиболее подходящей кандидатурой на роль нового капитана сборной, за счёт его опыта и лидерских качеств. Сейчас такого защитника у Карпина просто не осталось.

В центре защиты дела вроде обстоят получше, но конкуренции Дзюбе и Дивееву пока попросту нет. Только Чистяков, который в «Зените» играет нерегулярно, и Осипенко из тонущего «Ростова».

Ну а главная беда – это группа атаки. В сборной России нет не то, что новых Карпиных и Аршавиных, но даже новых Самедовых (при всём уважении к последнему). На флангах выходят либо нестабильный Захарян, либо немолодой уже Ионов, который никогда не хватал звёзд с неба, либо Зелимхан Бакаев, на которого Карпин делает ставку с упорством достойным лучшего применения. Есть ещё, конечно, Черышев, но он тоже немолод, да ещё и постоянно травмирован.

Да, можно посетовать на кадровые проблемы (а их у Карпина и правда невероятно много), но некоторые его решения совершенно не поддаются логике. Главный вопрос: почему он настолько не доверяет сочетанию Жемалетдинов – Смолов? За пять игр дуэт провёл вместе на поле только полчаса с Кипром и 8 минут с Мальтой. При этом за полчаса с киприотами Жемалетдинов забил гол с передачи Смолова.

Когда Карпина спросили, почему он не использует эту связку, тренер не ответил ничего вразумительного, а перевёл вопрос на тему проблем в обороне. Якобы в нападении у команды всё хорошо. Два гола Мальте – это хорошо? Автогол Шкриньяра у Словакии – это хорошо? Да и жаловаться на проблемы в обороне было странно, ведь на тот момент у России не было ни одного пропущенного мяча.

Да, ноль пропущенных голов – это во многом заслуга Карпина. Но во многом это банальная игра на отбой и нехватка мастерства у соперников. А о том, что творится на острие атаки, даже больно вспоминать. «Лучший форвард России», как называл Карпин Смолова, к октябрю сдулся, а о Заболотном даже говорить больно. Форвард ЦСКА не показал в атаке ровным счётом ничего. А его фееричная статистика (1 гол в 17 матчах за сборную) только подтверждает, что он не отвечает уровню национальной команды.

Конечно, Карпин не виноват в кадровых проблемах сборной. Не его вина, что Кокорин после полугода феерии в «Сочи» так и не нашёл себя ни в «Спартаке», ни в «Фиорентине». Не его вина, что Дзюба не стал забывать старые обиды. Не его вина, что Соболев провалил начало сезона. Не его вина, что Комличенко оказался нападающим исключительно для чемпионата Чехии. Однако его вина в выходе Заболотного в матче со Словенией. Логики в этой замене было ноль: у словенцев высокая габаритная оборона, наверху с ними смог бы побороться футболист уровня Дзюбы, а не Заболотного. Гораздо логичнее было выпустить Агаларова, который, возможно, сделал бы что-то на кураже.

Стоит отметить, что мы не пытаемся обвинить во всех проблемах сборной одного Карпина. Это комплексная проблема. Валерий Георгиевич, может, и рад бы вызвать в сборную самого себя, Мостового, Аршавина, Игнашевича… А вынужден вызывать Бакаева, Фомина, Захаряна и Дивеева. При всём к ним уважении.

Но и к Карпину немало вопросов. Помимо уже упомянутых сомнительных тактических решений (что в сборной делают Бакаев и Заболотный, до сих пор непонятно), он ещё и ставит команде очень серый футбол. Все так хвалили первый тайм матча со Словенией, что забыли тайм второй, в котором команда почти все 45 минут действовала на отбой и не пропустила только чудом.

Итак, нынешняя сборная выглядит серой и по именам, и по игре. И даже тренер у неё достаточно серый. По части результатов, само собой. Традиционно сильное спартаковское лобби протащило в сборную любимца красно-белой торсиды Карпина, который за всю карьеру не завоевал ни одного трофея (кроме «Копа дель Соль»), а в прошлом сезоне занял с «Ростовом» девятое место и вылетел в первом же матче отбора Лиги Европы. Таких слабых тренеров у сборной не было никогда. Все, кто приходил в неё, имели за плечами либо чемпионские титулы, либо достижения со сборными на более юном уровне.

Кто-то может сказать, что сейчас сборной не до красивого футбола, надо просто добиваться результата. Но ведь Карпин – не первый «пожарный» в истории сборной. По ходу отборочных циклов приходили и Олег Романцев в 1999 году, и Георгий Ярцев в 2003-м, и Юрий Сёмин в 2005-м, и Леонид Слуцкий в 2015-м. И они тоже были нацелены на результат. И не всё у них получалось. Но при этом сборная при них периодически показывала и яркий эмоциональный футбол.

Карпина хвалят за создание позитивной атмосферы, но ведь она была и при Черчесове – по крайней мере, никто не жаловался на настроение или на методы подготовки под его руководством. Болельщики, особенно красно-белая часть, ворчали на Дзюбу, но ведь партнёры по команде были довольны тем настроем, что создавал нападающий. Да и при Слуцком всё было до поры до времени хорошо – сборная даже на «Что? Где? Когда?» сходила. Правда, на Евро-2016 всё пошло не так и докатилось до драки.

В этой связи у многих возникнет резонный вопрос: если Карпин так плохо работает, то почему же даёт результат?

И ответ на этот вопрос весьма очевидный: сборной пока просто невероятно везёт. Это и является главным плюсом и главным преимуществом нынешней команды. Хорватия в Москве неоднократно прощала россиян, у Словакии в Казани мяч упрямо не шёл в ворота, Словении не хватило исполнительского мастерства, чтобы отобрать очки в Мариборе. Повезло, что судьи были к нам благосклонны и отняли гол у словенцев после консультации с ВАР. При этом несколько минут спустя сборной России невероятно повезло ещё и в параллельном матче – там гол не засчитали уже сборной Хорватии, которая так и не смогла победить дома Словакию. Да даже с несчастными Кипром и Мальтой у России было немало элементов везения.

Повезло сборной (ещё при Черчесове) и с жеребьёвкой. Хорватия сильно сдала через три года после эпичного чемпионата мира-2018, а лучшие годы Словакии и Словении уже давно позади. России из первой корзины не достались почти не проигрывающая в отборах Бельгия, чемпион мира Франция, финалисты Евро-2020 Англия и Италия, традиционно неудобная Германия или обновлённая Испания. Более того, Хорватия, несмотря на рейтинг, была самой простой «маткой» из десяти топовых сборных. А из второй корзины нам досталась предпоследняя по силе Словакия.

Конечно, на одном везении далеко не выедешь, и везёт, как известно, тому, кто везёт. Всё же налаженная игра в обороне из ниоткуда не появляется. Да и стоит отдать должное Карпину: он работает не только в сжатые сроки, но и при ограниченных кадрах. Ещё в сентябре команду накрыла эпидемия травм, а её вторая волна в октябре и вовсе выглядела катастрофой. Но в таких условиях тренер смог выкрутиться и добиться результата.

Однако везение имеет свойства кончаться. Невероятная удача повернула ситуацию в группе в нашу сторону. В последнем туре теперь достаточно не проиграть Хорватии. Сначала, конечно, надо собраться выиграть у Кипра: у сборной и не такие неудачи бывали. Главное – не забыть, что в ноябре играть предстоит не только с хорватами.

«Шашечные» этой осенью разочаровывают болельщиков, но крайне велик риск, что на решающий матч они выйдут предельно мотивированными и на глазах у своих поклонников сметут российскую защиту. А второе место в группе – это выход в стыки, которые в этот раз обещают быть страшнее обычного – в формате мини-турнира из двух одноматчевых поединков.

Остаётся лишь пожелать Карпину, чтобы удача не покидала команду в ноябре, а он всё-таки поправил игру в атаке. Кто знает, может, придёт-таки время рекордсмена ФНЛ Ивана Сергеева? Но даже если сборная выйдет на чемпионат мира, с такой игрой в Катаре её ждёт бесславный конец.