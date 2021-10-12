Молодёжная сборная России по футболу определилась со стартовым составом на матч против Литвы в отборе на чемпионат Европы по футболу 2023 года среди команд U21.

Игра пройдет в литовском городе Алитас на одноименном стадионе, начало матча запланировано на 18:30 по московскому времени.

Место в воротах занял Максим Бориско, в защите сыграют Данила Прохин, Руслан Литвинов, Кирилл Боженов, Данил Степанов. В полузащите выставлены Наиль Умяров (капитан команды), Константин Марадишвили, Данил Пруцев, Максим Мухин, Даниил Хлусевич. В нападении выставлен Константин Тюкавин.

На игре будет работать бригада арбитров из Австрии по главе с Кристофером Егером.

Пока Россия идёт на втором месте в своей отборочной группе, команда одержала две победы в трех матчах отбора.