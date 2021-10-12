Победитель Открытого чемпионата США 2020 года, австрийский теннисист Доминик Тим поделился планами на продолжение карьеры после травмы.

«В течение десяти или двенадцати лет я работал на полную. Было ясно, что в какой-то момент у организма появятся признаки износа.

Моя следующая большая цель — турнир в Париже. А сейчас я жду одобрения вакцины Novavax. Врач сказал, что это хорошая вакцина», — цитирует теннисиста Der Standard.

Он добавил, что хотел бы сыграть уже на выставочном турнире в Абу-Даби (ОАЭ) в середине декабря.

Напомним, в конце июня 2021 года Доминик Тим получил травму запястья на турнире ATP-250 на Мальорке (Испания).