Бывший игрок и тренер петербургского «Зенита» Алексей Стрепетов оценил выступление сборной России в матче со Словенией в отборе на ЧМ-2022.

Слова Стрепетова цитирует портал «Петербургский Дневник». «Честь и хвала Валерию Карпину и его помощникам Николаю Писареву и Виктору Онопко за их умение психологически подготовить футболистов сборной», — сказал эксперт, добавив, что после плохой игры в матче со Словакией у тренеров было два дня, а времени на тренировочный процесс почти не оставалось.

«Карпину удалось снять с команды груз, который давил на нее после неудачного матча, после обрушившегося вала критики, во многом справедливой», — сказал специалист, добавив, что команда встряхнулась и смогла достойно провести матч против сборной Словении.

«Они боролись с полной отдачей и заслужили победу», – заключил Стрепетов.

Напомним, игра Словения — Россия в Мариборе завершилась со счетом 2:1 в пользу россиян.