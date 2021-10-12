К сборной России под руководством Валерия Карпина остаётся немало претензий. Команда даёт результат, но к её игре возникает множество вопросов. Впрочем, кое-что тренеру удаётся сделать правильно. При Карпине сборная почти не пропускает – один гол за пять игр. Так что предпосылок для охапки мячей в ворота команды пока вроде бы как нет. Но чтобы такого точно не произошло, например, в Загребе, Nevasport вспоминает один из худших матчей в истории сборной России. 13 октября ему исполнится ровно 17 лет, и это весьма знаменательное число. Ведь Россия проиграла в Лиссабоне сборной Португалии со счётом 1:7.

Расклад сил

В середине нулевых в составе сборной Португалии собралась едва ли не самая сильная команда в истории. Ещё не сошло на нет золотое поколение, которое выиграло юниорский чемпионат Европы-1989 и молодёжный ЧМ-1991. А на смену ему приходили новые звёздочки, главной из которых стал 19-летний юноша из «Манчестер Юнайтед» по имени Криштиану Роналду. Он стал одним из открытий домашнего Евро-2004, который Португалия едва не выиграла. В финале хозяева турнира проиграли главной сенсации сборной Греции, которая взяла золото, демонстрируя апофеоз антифутбола.

На самом Евро-2004 Россия и Португалия встретились в группе. Россияне пропустили уже на седьмой минуте, а затем почти ничего не могли противопоставить сопернику в атаке. Более того, в конце первого тайма произошёл несчастный случай: вратарь сборной Серге й Овчинников был удалён за игру рукой вне штрафной площади. Многочисленные повторы показывали, что голкипер сделал всё возможное, чтобы не дотронуться мяча. Однако угол обзора и траектория его вращения не позволили арбитру вынести верное решение. Злого умысла в действиях Терье Хауге явно не было, он увидел то, что увидел, а ВАР тогда ещё не ввели. На 89-й минуте португальцы дожали вымотанных россиян и победили 2:0.

Сборная России же в 2004 году переживала болезненный процесс обновления состава. Уходили последние звёзды прошлого: Овчинников завершил международную карьеру после Евро-2004 (потом вернётся на один матч). Незадолго до матча в Лиссабоне последний поединок за сборную провёл многолетний капитан Виктор Онопко. Были близки к уходу Дмитрий Хохлов и главный «португалец» в составе сборной Дмитрий Аленичев, который той весной выиграл с «Порту» Жозе Моуринью Лигу чемпионов.

Однако говорить о проблемах с составом перед игрой поводов не было. В строю была почти вся основная обойма команды, никого не пришлось выпускать в экстренном порядке.

Перед игрой

Обе команды стартовали в отборочном цикле ЧМ-2006 не лучшим образом. Россия потеряла очки дома со Словакией, пропустив ответный гол на 87-й минуте (1:1). Португалия после двух легких побед над прибалтами (2:0 с Латвией, 4:0 с Эстонией) и вовсе оконфузилась. Пока сборная России легко разносила Люксембург (4:0), португальцы позорно упустили преимущество 2:0 и умудрились потерять очки с Лихтенштейном (2:2).

Стоит ли говорить, как ничья с карликом обозлила команду Луиса Фелипе Сколари? На домашний матч с главным соперником по группе португальцы выходили предельно мотивированными.

Составы

Португалия выпустила свой боевой состав, который летом добывал серебро Евро-2004. Сборную на тот момент временно покинул Фигу, его заменил Симау. Остальные футболисты были хорошо знакомы и сборной России, и болельщикам.

Ярцев же по одному ему ведомым причинам пустился в эксперименты. Внезапно тренер выбрал на игру сверхоборонительный состав в пять (а то и вовсе в шесть) защитников. Команда к такой тактике оказалась не готова. В полузащите вышли по большому счёту только два опорника – «близнецы-братья» Смертин (который на Евро вынужденно опустился в оборону) и Алдонин. Молодой Аршавин должен был в одиночку соединять оборонительную группу с двумя нападающими Булыкиным и Сычёвым.

Ход игры

У сборной России в том матче из рук и ног валилось абсолютно всё. Тактика оказалась сырой и непроработанной. Команда попросту не справлялась с игрой в три центральных защитника, а Малафееву не хватало опыта скоординировать разрозненные действия футболистов. В полузащите и вовсе возникали огромные разрывы: Смертин и Алдонин уходили сильно назад, Аршавин – сильно вперёд.

Первая пробоина была нанесена на 24-й минуте из центральной зоны. Защитники россиян не разобрались, и Паулета выскочил из-за их спин и пробил мимо Малафеева. Через 13 минут Криштиану Роналду оказался неприкрытым во вратарской после углового и замкнул прострел Деку ударом под перекладину. Сам Деку забил Малафееву уже в раздевалку красивым обводящим ударом. 0:3 к перерыву звучало как приговор.

В перерыве Ярцев заменил инертного Сычёва на Кириченко и усилил среднюю линию Роланом Гусевым, но уже было поздно. На 68-й минуте Роналду оформил дубль красивым ударом в девятку – ни шанса для Малафеева.

В таких случаях в хоккее тренеры меняют вратаря, у которого просто не идёт игра. Но в футболе так не принято, и эту чашу голкипер «Зенита» допил до дна.

Небольшой всплеск игры сборной России завершился голом Аршавина, который в том году какому-то дикому недоразумению не поехал на Евро-2004. Молодой зенитовец оставался едва ли не единственным на поле в составе команды в белом, который пытался хоть что-то сделать.

Но уже через две минуты все его усилия были испорчены очередным голом португальцев – на этот раз отличился сменщик Фигу Симау. Вышедший на замену Пети на 89-й и 90-й минуте добил расклеившуюся команду – 7:1.

Последний гол португальцев главный тренер сборной России Георгий Ярцев уже не увидел. После первого мяча Пети он спешно покинул скамейку запасных и ушёл в подтрибунное помещение. Это была окончательная капитуляция.

После игры тренер говорил, что у него стало плохо с сердцем, но это звучало как нелепое оправдание трусливому поведению. Впрочем, всей правды мы уже не узнаем. Однако широкие шаги Ярцева стали финальным итогом той встречи.

Что же произошло?

Результату матча удивлялся даже Луис Фелипе Сколари, не ожидавший такой прыти от своих подопечных. Нельзя было сказать, что сборная России пострадала от кадровых потерь. Нельзя было сказать, что состав у неё был слабый – всего пару месяцев назад почти те же футболисты дали португальцам бой, играя целый тайм в меньшинстве.

Каких-то грубых ляпов Малафеев не допускал. Да, где-то не выручил, но в некоторых голах у него и вовсе не было шансов. Годы спустя голкипер рассказывал, что его знобило за сутки до игры. Может, сказалось и это.

По всей видимости, причиной такого результата стала совокупность факторов. Злость Португалии из-за ничьей с Лихтенштейном, спорные тактические решения Ярцева, позднее время начала матча (в России к финальному свистку была уже глубокая ночь)… Ну и удача, в конце концов. В тот вечер звёзды сложились так, что у Португалии залетало практически всё. У России не получалось ничего.

Последствия

Как ни странно, позорный результат не имел почти никаких последствий для сборной России. Почти все участники той встречи неплохо выступали за национальную команду и за клубы в будущем. Смертин оставался капитаном сборной вплоть до прихода Хиддинка. Анюков, Игнашевич, Аршавин и Сычёв четыре года спустя будут завоёвывать бронзу Евро-2008. Малафеев не обращал внимание на кличку «Слава 7:1», которой его окрестили красно-белые недоброжелатели, и остался основным вратарём «Зенита». В 2008 году с ним в воротах сине-бело-голубые выиграют Кубок УЕФА, а затем голкипер также возьмёт в составе сборной бронзу Евро, хоть и в качестве запасного.

Да даже Ярцев сохранит пост в сборной после такого провала и покинет её уже в 2005 году после ничьей с Эстонией. Единственным, у кого не сложится карьера из участников той встречи, станет Алексей Бугаев, но его подведёт пристрастие к зелёному змию.

А в долгосрочной перспективе поражение 1:7 даже сыграет России на руку. Руководители российского спорта поймут, что футбол опустился на нижнюю точку падения, и необходимо что-то менять. В 2005 году был отправлен в отставку казавшийся непотопляемым президент РФС Вячеслав Колосков, а год спустя сборную впервые в истории доверят иностранцу Гусу Хиддинку. Вряд ли он получил бы предложение о работе, если бы сборная не проиграла Португалии 1:7, а затем попала на чемпионат мира-2006. Ну а во что выльется сотрудничество РФС с голландцем, всем хорошо известно.