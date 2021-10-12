Юношеская сборная России по футболу (U19, игроки 2003 года рождения) разгромила команду Швейцарии на международном турнире в Хорватии.

Игра прошла на стадионе «Лучко» в Загребе и завершилась со счетом 4:1 в пользу россиян. В составе российской команды дважды отличился футболист «Спартака» Максим Лайкин (один мяч с пенальти), а также по разу забили Владислав Шитов («Спартак») и Сергей Пиняев («Крылья Советов»).

Ранее сборная России на этом турнире обыграла команду Болгарии со счетом 2:0 — вновь отличились Владислав Шитов и Максим Лайкин. Также российские футболисты сыграли вничью с хозяевами турнира — командой Хорватии, игра завершилась со счетом 3:3, за Россию забили Владислав Шитов и Ярослав Гладышев (дубль).