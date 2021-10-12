Российские фигуристы, призеры чемпионата Европы Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин выиграли короткую программу турнира спортивных пар на этапе Кубка России по фигурному катанию в Йошкар-Оле.

За свой прокат Павлюченко/Ходыкин получили 73,21 балла. Фигуристы впервые выступали в этом сезоне, контрольные прокаты пара пропустила из-за травмы спины у партнёра.

Второе место пока занимают Лина Кудрявцева и Илья Спиридонов из Краснодарского Края. Они набрали за свой прокат 66,38 балла.

Третьими идут Алина Пепелева и Роман Плешков из московской СШОР «Воробьевы горы». Фигуристы получили за прокат 66,12 балла.

На четвертом месте идут Ксения Ахантьева и Валерий Колесов, которые теперь представляют Краснодарский Край. Пара набрала 65.49 балла.