Сборная Ирана потеряла первые очки в третьем этапе отборочного турнира чемпионата мира-2022. В домашнем матче группового этапа иранцы сыграли вничью с Южной Кореей — 1:1. Счёт на 48-й минуте открыл кореец Сон Хын Мин, выступающий за «Тоттенхэм».

Ответный мяч иранцы провели на 76-й минуте — отличился Алиреза Джаханбахш с передачи нападающего «Зенита» Сердара Азмуна.

Форвард сине-бело-голубых вышел в стартовом составе команды Ирана. Через 4 минуты после голевого паса он получил жёлтую карточку, а на 90-й минуте был заменён на Мехди Гайеди.

Азмун набирает очки результативности в пятом матче сборной подряд (3 гола, 3 голевых передачи).

Сборная Ирана прервала серию из десяти побед подряд, но сохранила лидерство в группе A c 10 очками. На счету корейцев 8 очков и второе место в таблице. В финальную стадию ЧМ-2022 от Азии пробьются первые два места в обеих группах. Третьи места проведут стыковые матчи для выхода в международные отборы.