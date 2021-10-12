Завершился первый тайм матча отборочного турнира молодёжного чемпионата Европы по футболу между Литвой и Россией. Счёт не открыт — 0:0. На 34-й минуте Наиль Умяров получил в составе сборной жёлтую карточку.

Подопечные Михаила Галактионова играют в следующем составе: Бориско, Боженов, Прохин, Хлусевич, Литвинов, Степанов, Марадишвили, Пруцев, Мухин, Умяров, Тюкавин.

Игра проходит в литовском городе Алитус на одноименном стадионе. Прямую трансляцию матча можно найти здесь.

Матч Литвы и России обслуживает австрийская бригада арбитров во главе с Кристофером Егером. В роли его ассистентов выступят Роланд Ридель и Максимилиан Вайсс, резервный рефери встречи — Алан Кияс.

Пока Россия идет на втором месте в своей отборочной группе, команде Михаила Галактионова удалось набрать шесть очков: Россия уступила Испании, но выиграла у Мальты и Северной Ирландии. Литва с тремя очками идет на пятом месте в турнирной таблице, обыграв только Мальту.