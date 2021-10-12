Международный союз биатлонистов (IBU) подтвердил допинговое отстранение российской биатлонистки Ольги Зайцевой, а Россию лишили серебряной медали в женской эстафете на Олимпиаде 2014 в Сочи.

На официальном сайте IBU были обновлены финишные протоколы гонок Зимних Олимпийских игр в Сочи 2014 года. Результат сборной России в женской эстафете объявлен аннулированным. Победителем гонки в протоколе осталась сборная Украины, на втором месте теперь идет сборная Норвегии, а на третьем — команда Чехии.

Напомним, на Олимпиаде в Сочи российские биатлонистки стали вторыми в эстафете 4 х 6 километров, Ольга Зайцева бежала гонку вместе с Яной Романовой, Ольгой Вилухиной и Екатериной Шумиловой. Ранее CAS признал биатлонистку виновной в употреблении допинга, а Вилухина и Романова были оправданы.