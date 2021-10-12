Пресс-служба сборной России по футболу эффектно поздравила с днём рождения легендарного футболиста и тренера Никиту Симоняна. Первому вице-президенту Российского футбольного союза исполнилось 95 лет.

В Твиттере сборной была выложена фотоподборка архивных черно-белых снимков Симоняна, раскрашенных благодаря специальной программе.

К подборке «обретших цвет» фото был добавлен эффектный фотоколлаж, на котором встречаются молодой и пожилой Никита Симонян.

В качестве футболиста Никита Симонян провёл большую часть карьеры в московском «Спартаке», выиграл четыре чемпионата и два Кубка СССР, трижды становился лучшим бомбардиром турнира. В сборной СССР форвард отыграл 20 матчей и забил 10 голов, выиграл Олимпиаду-1956 и принял участие в ЧМ-1958, первом для советской команды.

После завершения карьеры футболисты Симонян работал тренером, возглавляя московский «Спартак», ереванский «Арарат», одесский «Черноморец» и сборную СССР. В его тренерской карьере были три победы в чемпионате и четыре Кубка СССР со «Спартаком» и «Араратом». В восьмидесятые годы Симонян перешёл на административную работу и занимает пост первого вице-президента РФС с момента учреждения организации в 1992 году. Кроме того, он трижды становился исполняющим обязанности президента Российского футбольного союза.