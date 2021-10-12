Российские фигуристы, бронзовые призёры чемпионата Европы-2020 в парном катании Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин снялись с произвольной программы на этапе Кубка России в Йошкар-Оле.

Фигуристы выиграли короткую программу на турнире с результатом в более чем 73 балла, однако затем их фамилии пропали из списка на произвольную программу. Причина снятия фигуристов с турнира пока неизвестна.

Таким образом, в произвольной программе выступят четыре пары: Ксения Ахантьева\Валерий Колесов, Полина Попова/Илья Красников, Лина Кудрявцева/Илья Спиридонов и Алина Пепелева/Роман Плешков.

Ранее аналогичным образом с произвольного танца на этапе Кубка России в Йошкар-Оле снялись Виктория Синицина и Никита Кацалапов. На тренировке перед произвольной партнер повредил спину.