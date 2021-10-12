«Ак Барс» вырвал победу у «Салавата Юлаева» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра завершилась выигрышем казанцев в серии буллитов — 3:2.

Счёт открыл форвард «Ак Барса» Николай Коваленко с передачи Дмитрий Кагарлицкого на 13-й минуте встречи.

На восьмой минуте второго периода Дмитрий Воронков с передач Стивена Кампфера и Марка Янчевского увеличил преимущество «Ак Барса». «Салават» смог сравнять счёт, забросив две шайбы в течение одной минуты. На 12-й минуте Шакир Мухамадуллин реализовал большинство, ассистировал ему Маркус Гранлунд. На 13-й отличился Данил Алалыкин после паса Григория Панина.

В серии буллитов победный бросок нанёс Дмитрий Кагарлицкий.

«Ак Барс» сравнялся с «Салаватом Юлаевым» в таблице Восточной конференции. Команды занимают третье и четвёртое место, имея в активе по 25 очков.