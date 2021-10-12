Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вернулся в общую тренировочную группу и сможет принять участие в ближайшем матче клуба в чемпионате Испании.

Информацию об этом сообщает испанский портал Sport.es. Как стало известно СМИ, Черышев сможет сыграть с «Барселоной», этот матч запланирован на воскресенье, 17 октября. Начало матча на стадионе «Месталья» назначено на 22:00 по московскому времени.

Напомним, Денис Черышев почти месяц не тренировался с командой: 12 сентября он получил травму в матче чемпионата Испании против «Осасуны». У футболиста диагностировали медиальной коллатеральной связки левого колена.

В текущем сезоне Черышев провел 4 матча в Ла Лиге и сделал одну результативную передачу.