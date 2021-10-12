Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о выступлении Евгении Медведевой и Дани Милохина в третьем выпуске «Ледникового периода».

Фигуристы вышли на лед в образе Харли Квинн и Джокера из комиксов DC. Слова Тарасовой цитирует портал Sport24.

«Мне кажется, что безбашенностью нельзя управлять. Потому что если ты ей управляешь, это уже башенность. Вот так он безбашенно катается, нам это нравится. Это неожиданно», — отметила Тарасова, добавив, что пара выбирает неожиданные номера и показывает такую же неожиданную актерскую работу.

По словам Тарасовой, такую Медведеву никто еще никогда не видел.

«И это очень здорово, что она с этим парнем чудесным, товарищем Даней, делает совсем другая… И мы ее любим за это. И тебя, Даня, тоже любим. Давайте дальше безбашенно!» — сказала Тарасова.