Защитник «Зенита» Алексей Сутормин прокоментировал ситуацию со своими скандальными трансферами в 2019 году. Игрок сперва перешёл из «Оренбурга» в «Рубин», а через несколько дней стал футболистом «Зенита». По официальным документам суммы обоих трансферов составили всего 50 тысяч рублей.

«Не ко мне вопрос. То, как договаривались между собой клубы, — это в большей части дела клубов, — цитирует «Чемпионат» Сутормина. — Шутки шутками, но даже я не могу знать, насколько это правда».

По словам футболиста, он спокойно воспринимал шутки про 50 тысяч рублей, и больше переживали родители. На вопрос, не надоели ли ему эти шутки, Сутормин ответил: «Нормально воспринимаю, но когда люди до сих пор пишут – это смешно. Ребята, два года прошло, можно было что-нибудь новенькое придумать».

11 октября Сутормин вышел на поле с капитанской повязкой в матче сборной России против Словении (2:1). Для него игра стала всего второй в национальной команде.