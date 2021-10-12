Российский фигурист Денис Ходыкин, выступающий в паре с Дарьей Павлюченко, прокомментировал снятие их пары с произвольной программы на этапе Кубка России в Йошкар-Оле.

Слова Ходыкина цитирует портал «Матч ТВ».

Фигурист подчеркнул, что они так и планировали — откатать на турнире только короткую программу. «У нас такой план подготовки к сезону, к нашему первому этапу Гран-при. Ничего плохого не случилось, всё хорошо», — заявил Ходыкин.

Напомним, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин выиграли короткую программу в турнире спортивных пар на этапе Кубка России в Йошкар-Оле, набрав за прокат 73,21 балла.

Аналогичным образом с произвольного танца в Йошкар-Оле снялись Виктория Синицина/Никита Кацалапов. Партнер повредил спину на тренировке перед вторым днем соревнований.