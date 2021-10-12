Стали известны подробности соглашения нападающего Никиты Гусева со СКА. Как сообщает «Спорт-Экспресс», 29-летний форвард получит по контракту порядка 43 миллионов рублей. Форвард заключил контракт с армейцами до конца сезона-2021/22.

Ранее «Торонто» отказался предлагать россиянину полноценный контракт по итогам просмотра.

Гусев уже защищал цвета СКА с 2016 по 2019 год и выиграл Кубок Гагарина-2017. Всего за питерских армейцев он провёл в регулярном чемпионате КХЛ 206 матчей, набрав 250 (76+174) очков. В плей-офф на его счету 66 игр и 68 (28+40) очков.

Летом 2019 года Гусев подписал контракт с «Вегасом», но не провёл за клуб ни одного матча и был обменян в «Нью-Джерси». По ходу прошлого сезона форвард перешёл во «Флориду». Всего в НХЛ Гусев провёл 97 матчей, набрав 54 (17+37) очков.