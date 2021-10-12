Французское издание L’Equipe опубликовало информацию из документа УЕФА по проведению ЧМ-2022 в Катаре, который направили всем европейским ассоциациям в июле этого года.

УЕФА объявил в этом документе, что европейские клубы должны будут отпустить игроков в сборные не позднее 14 ноября 2022 года, то есть — за неделю до старта чемпионата мира в Катаре. Турнир начинается 21 ноября и продлится по 18 декабря.

Таким образом, вплоть до воскресенья, 13 ноября, лиги будут иметь возможность проводить матчи (за 8 дней до старта ЧМ-2022).

Отметим, чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре является первым таким турниром, который будет проведен зимой. Это связано с погодными условиями в Катаре — проведение турнира летом было бы невозможным из-за сильной жары.