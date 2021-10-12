Казанский УНИКС одержал победу над «Баварией» в матче регулярного чемпионата Евролиги. Игра завершилась победой россиян со счётом 73:70 (12:19, 14:18, 19:13, 28:20).

«Бавария» на большой перерыв ушла, ведя в счёте «+11». Однако УНИКС смог отыграться и вырвал победу в последней четверти.

Самым результативным игроком встречи стал защитник УНИКСа Айзея Канан, набравший 21 очко. Также больше «десятки» выбили Лоренцо Браун (17 очков) и Марио Хезонья (15). Тони Джекири набрал 7 очков и сделал 10 подборов.

У «Баварии» Дэрран Хиллиард набрал 17 очков, Кори Уолден — 16, Огнен Ярамаз и Дешон Томас — по 11.

В таблице Евролиги после трёх игр УНИКС идёт 13-м с 1 победой и 2 поражениями, «Бавария» проиграла все три матча и замыкает таблицу.