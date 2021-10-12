Двукратная чемпионка мира в опорном прыжке гимнастка Мария Пасека назвала условие, при котором она сможет вернуться в сборную России.

Слова Пасеки цитирует портал «Спорт-Экспресс». По словам гимнастки, старший тренер сборной Валентина Родионенко сказала, что у Пасеки должно быть два снаряда.

«Если старший тренер сказал, то так придётся делать, по-другому не вижу для себя смысла возвращаться в сборную. Сейчас пока не знаем, какой будет второй снаряд: либо вольные, либо брусья», — сказала Пасека, добавив, что необходимо смотреть на правила, поскольку они меняются каждые четыре года.

Напомним, 26-летняя Мария Пасека весной 2021 года приостановила спортивную карьеру, однако затем изъявила желание вернуться в национальную команду.