Бывший хоккеист сборной России, скаут «Чикаго» Андрей Николишин высоко оценил новичка СКА Никиту Гусева. 29-летний форвард вернулся в армейский клуб, за который выступал с 2016 по 2019 год, подписав контракт до конца нынешнего сезона.

«Гусев — не просто сильное, а сумасшедшее усиление, — цитирует «Матч ТВ» Николишина. — Потому что нашу лигу и НХЛ не стоит даже сравнивать. Это абсолютно разные уровни. В мастерстве Гусева никаких сомнений нет. Не зря же он стал олимпийским чемпионом».

По мнению Николишина, у Гусева есть шанс попасть на Олимпиаду-2022, но всё будет зависеть от принципов комплектования состава.