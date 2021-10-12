Польский форвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски высказался об игре норвежского нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда и их возможной игре в дуэте.
Слова Левандовского цитирует портал испанской газеты Marca.
По мнению Левандовского, они с Холандом очень разные игроки.
«Холанд является отличным молодым игроком с большим будущим. Он любит контратакующий футбол и обладает прекрасной левой ногой и солидной мощью», — отметил нападающий, добавив, что он является игроком другого типа.
«Играть в дуэте? Не думаю, что это невозможно», — сказал Левандовски.
Отметим, в текущем сезоне Роберт Левандовски провел 16 матчей во всех турнирах и забил в них 19 голов, а также сделал три результативных передачи.
Комментарии Развернуть