Певица Жанна Остапенко, выступающая под именем Афродита, прокомментировала исполнение её песни в раздевалке сборной России по футболу. Подопечные Валерия Карпина после победы в отборочном турнире ЧМ-2022 над Словенией (2:1) исполнили хит Афродиты «Валера».

По словам Афродиты, её завалили сообщениями с этим видео.

Я пребываю в приятном шоке. Я очень рада за сборную, рада за Валерия Карпина, — приводит «Матч ТВ» слова Афродиты. — Я немного поменяла слова песни и хочется, чтобы она стала кричалкой для сборной России: «Валера, Валера — ты сделал сборную первой. Валера, Валера — надежда наша и вера».

Певица пожелала Карпину и сборной дальнейших успехов в отборе на ЧМ. За два тура до конца группового турнира Россия возглавила турнирную таблицу своей группы. Россиянам предстоит провести матчи дома с Кипром (11 ноября) и в гостях с Хорватией (14 ноября).