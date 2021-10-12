Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев оценил выступление национальной команды в октябрьских матчах отборочного турнира чемпионата мира-2022. Подопечные Валерия Карпина одержали победы над Словакией (1:0) и Словенией (2:1) и возглавили турнирную таблицу отборочной группы. Для выхода на ЧМ россиянам достаточно победить дома Кипр и не проиграть в гостях Хорватии.

«Несмотря на тяжелую игру, команда добилась положительного результата, — цитирует ТАСС Газзаева. — У нас хороший запас, и нам достаточно сыграть вничью, чтобы с первого места напрямую попасть на чемпионат мира. Качество игры было лучше, чем со словаками, но важен был именно результат, с чем мы и поздравляем нашу команду».

С Кипром Россия сыграет 11 ноября, с Хорватией — 14 ноября.