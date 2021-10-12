Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» уступил московскому ЦСКА в матче регулярного чемпионата Евролиги в сезоне-2021/22.

Игра прошла в Москве на площадке арены «Мегаспорт» и завершилась со счётом 77:67 в пользу «Зенита». Счёт по периодам — 21:14, 15:17, 23:21, 18:15 в пользу ЦСКА.

В составе московского ЦСКА наиболее активно проявил себя грузинский нападающий Торнике Шенгелия, на его счету 33 очка. Еще 16 очков набрал американский форвард Уилл Клайбёрн.

В составе «Зенита» самым результативным игроком встречи оказался нападающий Джордан Лойд, набравший 19 баллов.

В следующем туре Евролиги ЦСКА предстоит сыграть дома против сербской «Црвены Звезды», а «Зениту» же предстоит дома в Санкт-Петербурге принять мюнхенскую «Баварию».