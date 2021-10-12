Известный комментатор Константин Генич негативно высказался о решении главного тренера сборной России Валерия Карпина менять капитанов команды. В пяти играх при Карпине национальную команду на поле выводили пять разных футболистов.

«Лично мне эта история категорически не нравится, потому что капитан сборной – это лицо нации и человек-лидер с почти безупречной репутацией. Не очень понятно, как технически происходит выбор капитана – это Карпин назначает нового человека на новый матч, или это игроки тянут бумажку из шапки? — приводит «Матч ТВ» Генича. — Или кто вытянул короткую спичку из коробка – тот и капитан? И почему к такому эксперименту пришли именно в сборной России, а не в какой-то отсталой африканской стране, где совсем не важно, кто выйдет на поле с капитанской повязкой?»

Аналогично высказался и коллега Генича Георгий Черданцев.

«Капитан национальной сборной – это статус, фигура и не просто футболист. А национальная команда – это не «Торпедо» Армавир и не «Ростов», — отметил комментатор. — Капитан – это не шутки, а серьезная общественная функция».

Сборная Карпина установила рекорд: с учётом последнего матча команды под руководством Черчесова, капитанскую повязку примеряли шесть разных футболистов: Артём Дзюба (1:4 с Данией), Георгий Джикия (0:0 с Хорватией), Дмитрий Баринов (2:0 с Кипром), Фёдор Смолов (2:0 с Мальтой), Далер Кузяев (1:0 со Словакией) и Алексей Сутормин (2:1 со Словенией).