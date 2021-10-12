Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду вывел команду с капитанской повязкой на матч отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Люксембурга. Для 36-летнего форварда эта игра стала 182-й в футболке национальной команды. По этому показателю он лидирует среди европейских футболистов и вышел на третье место в истории футбола, догнав Ахмеда Мубарака из Омана.

Больше Роналду за сборную отыграли только Бадер Аль-Мутава (Кувейт, 186 матчей) и Ахмед Хассан (Египет, 184).

Аль-Мутава продолжает выступления за сборную и может улучшить своё достижение. Согласно ряду источников, малайзиец Со Чин Анн отыграл 219 встреч, но ряд из них не признаны ФИФА.

Уже к 13-й минуте Роналду сделал дубль, реализовав два пенальти. На его счету 112 голов за сборную — это рекордный показатель в истории футбола. В сентябре он побил достижение Али Даеи из Ирана (109 голов), забив 110-й мяч.